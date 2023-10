Dries Van Langendonck, le Belge champion du Monde de karting : « Je veux continuer à m’amuser »

Ce week-end à Franciacorta en Italie, Dries Van Langendonck a décroché le titre de Champion du Monde junior, cela faisait 48 ans qu’un Belge, François Goldstein, n’avait plus décroché ce titre prestigieux (Jonathan Thonon s’est lui imposé quand la compétition s’appelait Coupe du Monde).

A 13 ans, le gamin de Zolder, il habite dans le virage Gilles Villeneuve, a remporté la course la plus importante de la saison.

" Je ne sais pas quoi dire, c’est vraiment incroyable. Je suis très content, j’ai rejoint l’équipe en début de saison. Le Championnat du Monde, c’est la plus grande course de l’année. Gagner ici, je ne m’y attendais pas mais on a tellement travaillé, c’est génial de vivre ce moment-là. "

Dries a commencé le karting en 2018, son papa, présent à Franciacorta n’en revient pas :

" C’est la récompense de beaucoup de sacrifices, c’est une vie anormale. La famille est constamment séparée, sa maman et son frère sont à la maison, nous, on est ici. On est toujours en route, s’il il n’y a pas une course, il y a des tests. Il faut aussi travailler le physique, le mental, c’est 52 semaines consacrées au karting. Et puis c’est du budget, c’est cher. "

Van Langendonck a vécu un week-end de rêve, constamment aux avant-postes, il est parvenu à s’imposer dans la finale.

" La vitesse a été très bonne tout le week-end, ce qui m’a permis de m’élancer depuis la troisième place sur la grille en finale. J’ai pu prendre la tête et gérer le retour de mes adversaires. "

Quant à sa principale qualité ?

" Il reste calme, on a beaucoup travaillé cet aspect. Explique son papa. Il faut qu’il soit relax, qu’il gère le stress durant un week-end de course. "

La suite, c’est grandir, continuer à progresser, gravir les échelons qui mèneront peut-être à la monoplace.

" Le rêve c’est la F1 ? Pour lui oui ! Moi je reste les pieds sur terre " tempère le paternel.

" La suite pour moi, c’est continuer à prendre du plaisir et aller de l’avant. La F1 ? Bien sûr c’est un rêve, mais ce qui est le plus important c’est de continuer à rouler et prendre du plaisir. J’adore Max Verstappen, il est un peu belge et j’aime sa mentalité " conclut Dries.

Un autre Belge, Thibaut Ramaekers, participait aussi à ce Championnat du Monde. Vice-champion d’Europe, comme Dries, il fait partie des meilleurs pilotes de sa catégorie. Malheureusement, le Chimacien a trainé comme un boulet une sortie lors de la première course. Parti de la dixième position en finale, Thibaut s’est fait sortir dans le premier virage. Pour lui, la réussite n’était pas au rendez-vous ce week-end.

" On a une bonne relation avec Thibaut même si on ne se parle pas beaucoup. On est adversaires en piste mais on se respecte. "

Avec Van Langendonck et Ramaekers, la Belgique tient 2 phénomènes, un Flamand, un wallon, 2 petits gars qui pourraient nous réserver bien des surprises dans les années à venir.