Dries Mertens : "Si on attend moins de nous à la Coupe du Monde, on peut surprendre"

Dries Mertens était présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du dernier match de la saison pour les Diables Rouges. Une rencontre à laquelle "Ciro" devrait participer, après deux matches (face à la Pologne et au pays de Galles) sans disputer la moindre minute.

Un peu touché à la cuisse après la rencontre face aux Pays-Bas, Mertens n’a pas voulu prendre de risque face aux Gallois, "d’autant plus que je n’ai plus de contrat à Naples", souligne le Diable.

Deuxième du groupe 4 de la Ligue A derrière les Pays-Bas, la Belgique n’a pas le droit à l’erreur mardi face à la Pologne : "On a eu un peu de chance que les Pays-Bas partagent face à la Pologne lors de leur dernier match (2-2). On doit saisir notre chance et gagner demain. Roberto Martinez veut qu’on gagne tous les matchs, même les amicaux. Demain on doit gagner. Le stade va être plein. Ça va être un beau match et on va essayer de s’amuser".

Au fil des années, le public belge est devenu de plus en plus exigeant avec les Diables Rouges. Certains supporters se sont montrés très critiques notamment après la lourde défaite face aux Oranges. "Les gens attendent beaucoup de nous. Parfois peut-être trop. La France a aussi des difficultés. Vincent Kompany, Marouane Fellaini et Mousa Dembélé ont été difficiles à remplacer. Quand on perd trois leaders comme eux, c’est moins évident même si je vois des jeunes pleins de qualités à l’entraînement, qui vont compter dans les prochaines années. Si on attend moins de nous à la Coupe du Monde, on peut surprendre. On a encore beaucoup de qualités dans l’équipe", conclut Dries Mertens.