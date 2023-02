Dries Mertens s’éclate à Galatasaray, suffisant pour rester chez les Diables ? "Vu son niveau, il n’y a pas à discuter", "gardons surtout bien l’expérience"

Dries Mertens cartonne à Galatasaray. L’ancien joueur du Napoli a encore marqué ce week-end et compte désormais cinq buts en championnat et a même marqué dans deux des trois derniers matches du Gala. Il a même joué 90 minutes ce week-end alors qu’avant il sortait aux alentours de la 70e minute.

Pourtant, il était sans doute le choix le plus contesté de Roberto Martinez pendant la Coupe du monde et sa place parmi les Diables Rouges était fortement remise en question.

A six semaines du premier match de qualifications pour l’Euro 2024 face à la Suède, le plateau de La Tribune est unanime et reprendrait l’attaquant.

"Il a l’air de s’éclater et un joueur qui prend du plaisir, ça ne peut être que quelque chose de positif", explique Cécile De Gernier.

"Il y a le long terme pour bâtir et l’instant T, si on a besoin de quelqu’un qui est en forme. Et vu son niveau, il n’y a pas à discuter, il faut le prendre dans le groupe", se positionne Stephan Streker.

"J’ai toujours dit qu’il fallait garder tour le monde alerte, qu’il ne fallait pas liquider trop vite les vieux. C’est la plus grande connerie que tu peux faire. Gardons surtout bien l’expérience, le métier, les jeunes qui s’intègrent petit à petit", précise Marc Wilmots.

"C’est un joueur qui ne créera jamais de problèmes. Il n’a jamais créé de problème, il a toujours répondu présent. Même si la dernière Coupe du monde, il n’y a pas que lui, mais c’était un peu plus difficile", conclut Philippe Albert.