Dries Mertens qualifie Galatasaray pour le troisième tour qualificatif de la Ligue des Champions grâce à un incroyable but

Contrairement à Genk, Galatasaray verra le troisième tour qualificatif de la Ligue des Champions. Après un partage deux buts partout au match aller face au Zalgiris de Vilnius lituanien, les Turcs l’ont emporté un but à rien à domicile.

Et le Gala peut remercier un Dries Mertens des grands jours puisque le Belge est l’unique buteur de la partie… Et quel but ! A la demi-heure de jeu, l’ancien napolitain est trouvé à l’entrée de la surface suite à un corner venu de la droite. Loin d’hésiter le Diable reprend le cuir d’une volée imparable qui finit sa course au fond des filets.

Une excellente manière de débuter la saison pour le Louvaniste, une semaine après avoir délivré une passe décisive en Lituanie.