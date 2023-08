Dries Mertens pense arrêter à la fin de la saison : "Dans ma tête, j’ai 25 ans, mais mon corps dit le contraire"

Dries Mertens a entamé la saison en trombe en inscrivant notamment un magnifique but lors du troisième tour des préliminaires de Ligue des Champions face à Zalgiris. Mais s’il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de ces trois premiers matchs de la saison avec Galatasaray, le Diable Rouge a déjà 36 ans et avant la rencontre face au NK Olimpija, il a laissé entendre que cette saison serait sa dernière, comme l’a relayé Het Nieuwsblad.

"J’aurai 37 ans cette année. Dans ma tête, j’en ai 25, mais mon corps dit le contraire. Je pense que cette saison sera ma dernière saison. Je veux essayer de réaliser d’autres choses dans la vie", a expliqué l’ancienne icône du Napoli.

Débarqué en début de saison dernière en Turquie, le Belge a été champion pour sa première saison avec le Galatasaray, lui qui avait couru derrière un titre de champion d’Italie pendant des années avec Naples.