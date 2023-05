Dries Mertens, légende de Naples, réagit au sacre des Partenopei : "Je suis si fier"

Meilleur buteur de l’histoire du club avec 148 buts, devant Insigne, Hamsik et un certain Maradona, Mertens aura passé 9 ans de sa vie à Naples. Neuf années durant lesquelles il a tenté de décrocher le Graal, le Scudetto, sans y parvenir (trois fois vice-champion en 2016, 2018 et 2019). Sans doute son plus grand regret.

Mais ce titre, remporté par Spalletti, Osimhen, Kvaratskhelia and co, c’est aussi le sien et celui d’Hamsik, Insigne ou encore Koulibaly. Des joueurs qui ont largement contribué au retour au premier plan de Naples, revenu en Serie A en 2007 et qualifié pour les compétitions européennes sans interruption depuis 2010.

Adulé par les tifosi, celui qui a une fresque à son effigie sur les murs de la ville s’était rendu la semaine dernière à Naples pour célébrer le titre mais les Napolitains n’étaient pas parvenus à l’emporter face à la Salernitana (1-1). Une semaine plus tard, les voilà champions d’Italie. Pour le plus grand bonheur de Dries Mertens.