Dries Mertens, le chouchou du Napoli en quête de sensations

Naples se déplace au FC Barcelone ce jeudi en Europa League. Une rencontre où l'on s'attendrait en temps normal à voir Dries Mertens au coup d'envoi. Mais la réalité est bien différente. Retour sur le début de saison compliquée du Diable Rouge.

Dries Mertens est une icône à Naples. C’est un fait. Devenu le meilleur buteur du club en dépassant Marek Hamsik le 13 juin 2020 grâce à un plat du pied face à l’Inter, le Diable Rouge a même été adoubé par la légende Diego Maradona. L’Argentin, dont le stade du Napoli porte le nom, avait à l’époque félicité le Belge dans une vidéo, rien que ça.

Mais l’histoire d’amour qui lie Mertens au Napoli depuis neuf saisons s’est quelque peu compliquée ces derniers mois. Blessé en début de saison et opéré à l’épaule, le Belge a mis du temps pour se remettre. Absent lors des cinq premières journées de Serie A, il a mis plus de temps que prévu pour revenir dans le coup.

Sa première titularisation tombe lors de la onzième journée, le 31 octobre et le déplacement sur la pelouse de la Salernitana. Pire, Mertens ne trouve plus le chemin des filets et il faut attendre le 21 novembre et la défaite à l’Inter pour voir le Louvaniste, monté en joker à un quart d’heure de la fin, inscrire un but.

C’est le début de la résurrection de Mertens. Il va enchaîner quatre rencontres de suite en étant sur la liste des buteurs, inscrivant même un doublé face à la Lazio. Une série de quatre matchs d’affilée avec au moins un but qu’il réalise pour la première fois depuis 2019. On croit donc assister à son retour en forme mais cela ne dure pas longtemps.