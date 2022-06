Dries Mertens intéresse la Roma de Mourinho

L’avenir de Dries Mertens du côté de Naples est encore très incertain. Selon le Corriere dello Sport, la Roma voudrait en profiter pour proposer un contrat au Louvaniste.

Restera ? Restera pas ? Rien n’a encore été décidé concernant la suite de l'aventure de Dries Mertens à Naples. En fin de contrat le 30 juin prochain, le joueur aimerait bien rester dans le club qui l’a érigé au rang de légende. Aurelio De Laurentiis, son président, a ouvert la porte à une prolongation du meilleur buteur de l’histoire du club mais pas à n’importe quelles conditions. L’Italien ne voudrait lui offrir qu’un an de contrat avec un salaire largement diminué. Cela serait trop diminué pour Mertens qui aurait demandé un salaire de 2,4M€ avec une prime de plus de 1,6M€ et des primes pour ses agents. Des sommes trop importantes pour la direction napolitaine.

Face à cette situation, la Rome souhaiterait en tirer profit selon Corriere dello Sport. Le club de la Louve proposerait au joueur un contrat d’un an avec une autre saison en option en fonction du nombre de matches joués. Si le salaire tourne autour de 2M€ plus bonus, soit pas encore au niveau des exigences du joueur, l’offre romaine est plus intéressante financièrement que celle des Partenopei.

S’il n’arriverait pas dans la capitale avec la position de titulaire indiscutable, Mertens pourrait trouver à Rome un challenge intéressant en jouant sous les ordres de José Mourinho qui cherche à renforcer son équipe avec des joueurs expérimentés. La balle serait donc dans le camp du joueur qui va devoir faire un choix entre projets sportifs, le cœur et les offres financières.