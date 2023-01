Dries Mertens inscrit son 4e but de la saison et indique la voie du succès à Galatasaray

Galatasaray s’est imposé sur la pelouse de Giresunspor dans le cadre de la 20e journée de Super Lig (0-4). Le leader du championnat turc a pu compter sur le sens du but de Dries Mertens.



Quelques minutes après un penalty manqué par Icardi, l’ancien joueur du Napoli a fait parler son flair pour ouvrir le score. Et au meilleur des moments, puisqu’il a marqué juste avant la pause (45e+3). Ciro a inscrit son 4e but de la saison. Si on ajoute ses trois assists, il a été décisif à sept reprises sur ses neuf dernières sorties. Léo Dubois a fait le break à l’heure de jeu. Dix minutes avant que Mertens ne cède sa place à Rashica. Le milieu de terrain va se charger du 0-3. Akgun va ensuite valider définitivement le succès (0-4) du Gala, toujours solide leader du championnat.