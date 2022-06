Dries Mertens et Naples : fin de l’histoire ? "Je veux rester, mais je n’ai plus rien entendu du club"

S’il y a quelques semaines encore, une prolongation du contrat de Dries Mertens à Naples semblait encore possible, tout porte à croire que le joueur de 35 ans vit ses dernières heures dans un club qui l’aura accueilli durant tant d’années.

En fin de contrat le 30 juin prochain, le Louvaniste n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Napoli pour prolonger une aventure longue de 9 années et de 148 buts (record du club).

" Je veux rester, mais je n’ai plus rien entendu du club. Je pensais que j’allais rester. Je ne comprends pas trop qu’ils attendent si longtemps. C’est bizarre. Entre-temps, je suis sans club. ", a expliqué le Diable rouge avant d’affronter la Pologne en Ligue des Nations ce mardi.

Et selon la presse italienne, malgré quelques échanges, la situation est au point mort et ne devrait pas s’améliorer. Trop âgé, trop cher (même s’il aurait proposé une baisse significative de son salaire), la légende du club ne devrait plus fouler la pelouse du stade Diego Armando Maradona.