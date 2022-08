Dries Mertens dit "non" à la Juventus : mais où jouera le Belge la saison prochaine ?

Trois internationaux belges sont encore à la recherche d’un club pour la saison prochaine : Jason Denayer, Adnan Januzaj et Dries Mertens. C’est le cas de ce dernier qui nous intrigue particulièrement. Cité un peu partout depuis son départ de Naples, Ciro n’a pour le moment signé… nulle part.

Le 23 juillet dernier, le Napoli annonçait dans un tweet laconique le départ de son attaquant Dries Mertens. Malgré des discussions avancées, le Diable Rouge n’est finalement jamais tombé d’accord avec la direction pour prolonger son aventure à Naples. Après neuf belles années passées chez les Partenopei, Ciro s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Un chapitre encore illisible à l’heure où l’on écrit ces lignes.

Au mois de juin, une arrivée en Belgique, et plus précisément à l’Antwerp, a été évoquée. Une piste qui s’est refroidie depuis mais le Great Old, très ambitieux cette saison, pourrait encore revenir dans la bataille.

Faut-il encore que le meilleur buteur de l’histoire de Naples accepte de poser ses valises en Belgique, où la météo est capricieuse, contrairement à l’Italie. Des clubs comme la Lazio, dirigée par son ancien entraîneur Maurizio Sarri, l’Olympique de Marseille, où il a longtemps été cité, ou encore Villarreal pourraient donc mieux convenir à l’international belge.

Un autre club prestigieux serait entré dans la danse dernièrement. Selon la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif italien, la Juventus de Turin aurait fait des avances à Dries Mertens. Des avances refusées par le Belge qui, trop attaché à Naples, n’aurait pas souhaité rejoindre un club rival.

Mais où va donc atterrir Dries Mertens ? Les paris sont ouverts.