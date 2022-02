Dries Mertens dépité : "Le meilleur Barça depuis un an...dommage qu'il tombe contre nous"

Fin du rêve européen pour Naples. Tombé face à un très bon Barça, le Napoli n’a rien pu faire, balayé par une tornade catalane plus puissante que prévu (2-4). Après la fin du match c’était donc logiquement la déception qui prédominait du côté italien, notamment chez Dries Mertens, monté à la 73e minute mais incapable d’inverser la tendance.

"On a eu un match très difficile" entame-t-il l’air abattu au micro de Benjamin Deceuninck. "Ils étaient plus forts, ils ont mieux joué, sont sans cesse parvenus à trouver l’homme libre. Ils ont marqué des buts à des moments importants. Je pense que pour l’instant le Barça est dans sa meilleure forme depuis un an, un an et demi. C’est dommage que ça tombe contre nous. Même si je pense qu’on n’a pas évolué à notre niveau non plus."

Monté sur la pelouse alors que le score était quasiment acté et les carottes déjà cuites, Mertens a semblé aussi impuissant que ses coéquipiers : "Ce n’est pas facile. Dans ces moments-là, tu essaies de te montrer en vue des prochains matches ou aux yeux de l’entraîneur, mais voilà. Ce n’est vraiment pas facile" répète-t-il plusieurs fois, comme s’il ne pouvait (ou voulait) pas trouver d’autres mots pour décrire la prestation napolitaine du soir.

Pas question cependant de baisser les bras trop longtemps puisque les Napolitains restent ambitieux en Serie A et comptent se battre jusqu’au bout pour le titre : "On va relever la tête. Dimanche il y a un match très important, on va tout donner. On n’est qu’à deux points de l’AC Milan…"

Rendez-vous dimanche donc pour un alléchant Lazio-Naples qui résonnera sans doute comme une douce occasion de se racheter pour les Napolitains.