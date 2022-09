Dries Mertens déjà de retour à Naples… comme simple supporter

Au pied du Vésuve, Dries Mertens est une légende vivante. Peut-être autant que ne l’est Diego Maradona. Mais après neuf saisons passées à Naples, l’histoire d’amour entre le Louvaniste et les Partenopei s’est terminée un peu brutalement mais le meilleur buteur de l’histoire du club n’a pas la rancune tenace.

Dries Mertens a Naples dans le sang. Tout au long de ses années passées dans le sud de l’Italie, il a toujours clamé à quel point il aimait la ville, ses habitants et le Napoli. Preuve en est avec le nom (Ciro) qu’il a donné à son fils. Alors quand il est contraint et forcé de quitter le club, c’est un énorme déchirement pour le Diable rouge.

Même s’il s’est engagé entre-temps avec le Galatasaray, l’ancien joueur du PSV reste un grand fan de Naples. Preuve en est, il a été aperçu hier dans les tribunes du stade lors du match de Ligue des Champions face à Liverpool. Maillot bleu napolitain sur les épaules floqué du n°10, Mertens a assisté au récital au beau milieu des supporters et a pleinement encouragé ses anciens équipiers. On le voit même scander à plein poumon le nom de Giovanni Simeone après le but de l’Argentin. Des scènes qui vont certainement encore augmenter sa cote de popularité.

On rappellera que durant les pourparlers avec le Galatasaray, Dries Mertens aurait négocié selon Sky Sport toute une série de vols Turkish Airlines vers Bruxelles et Naples où il possède toujours une maison qu’il n’a pas l’intention de vendre.