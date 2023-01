Dries Mertens décisif pour la 4e fois consécutive avec Galatasaray

En battant Ankaragucu 2-1 dans le cadre de la 17e journée du championnat de Turquie, Galatasaray a repris la tête du classement avec 36 points, un de plus que Fenerbahçe. Titulaire, Dries Mertens a distillé la passe décisive sur le deuxième goal des visités avant de quitter la pelouse en fin de match (83e).

En grande forme ces dernières semaines, Dries Mertens se montre décisif pour la 3e fois en quelques jours après avoir réalisé une passe décisive contre Istanbulspor et avoir marqué face à Sivasspor. Si on considère son but face à Basaksehir juste avant la Coupe du monde, le Diable rouge s’est montré décisif pour son 4e match consécutif sous les couleurs du club Stanbouliote.

Mertens compte trois buts et deux assists en championnat cette saison.