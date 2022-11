Dries Mertens : "C’était un match un peu fermé mais je pense que les meilleures occasions, c’est nous qui les avons eues"

La Belgique est passée complètement à côté de sa rencontre face au Maroc et s’est inclinée (0-2) dans son deuxième match de poule dans cette Coupe du monde 2022. Désormais dos au mur, les Diables Rouges devront réaliser une bonne performance face à la Croatie jeudi pour espérer se qualifier.

Dries Mertens, monté au jeu, est apparu très déçu au micro de Manuel Jous : "On est très déçu. Il y a un coup franc et ça va dedans. On ne fait pas un mauvais match, on a beaucoup d’occasions, beaucoup de corners, de coups francs. C’était un match un peu fermé mais je pense que les meilleures occasions, c’est nous qui les avons eues. Après tu perds le match…".

Pour le joueur de Galatasaray, le score ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre : "Le deuxième but, ils marquent mais à part le coup franc, ils n’ont pas d’occasion. C’est juste que l’arbitre, il a sifflé la faute de Thomas alors qu’il n’y a peut-être pas faute. Après le coup franc il rentre et c’est 0-1, c’est dommage".

Mis en difficulté sur deux phases arrêtées, les Diables se sont fait surprendre sur des coups francs tirés au premier poteau. Une faiblesse des Diables peut-être pointée du doigt par les Marocains : "Je ne sais pas. Il faut leur demander. C’est vraiment dommage, on ne méritait pas ça".

Il faudra désormais tout donner face à la Croatie jeudi pour espérer se qualifier : "Ça va être chaud mais c’est comme tous les matches. C’est toujours difficile. Mais c’est à nous d’être là".