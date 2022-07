Dries Mertens aurait refusé une offre de Naples : mais où atterrira-t-il ?

C’est l’un des feuilletons belges de ce mercato estival : où atterrira Dries Mertens ? Bien malin est celui qui, à l’heure actuelle, sait répondre à cette question tant le flou reste maximal autour de la situation du Diable rouge. Tantôt cité à Marseille, tantôt propulsé vers une prolongation à Naples, son club de coeur, le Belge n’a visiblement toujours pas pris sa décision.

Il y a quelques jours à peine, quasiment tous les observateurs s’accordaient à dire que Dries Mertens allait signer à Marseille. A 35 ans bien tassés et près neuf saisons de bons et loyaux services, le Belge allait donc quitter son club de coeur, Naples, et découvrir la Ligue 1. Selon diverses rumeurs, les discussions entre les différentes parties étaient déjà entamées et l’arrivée de Mertens en Cannebière allait donc pouvoir être finalisée assez vite.

Mais ensuite… patatra. Journaliste spécialiste du mercato italien, Gianluca Di Marzio, est venu doucher tous les espoirs des supporters olympiens, expliquant dans un tweet que la piste marseillaise était définitivement abandonnée et que Mertens souhaitait, à tout prix, rester à Naples.

Di Marzio est même allé plus loin, affirmant que le clan de Dries utilisait les rumeurs l’envoyant à Marseille pour… faire pression sur la direction napolitaine et faire monter les enchères.

À lire entre les lignes, on comprenait donc vite que Mertens allait probablement prolonger l’aventure à Naples.