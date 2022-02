Dries Mertens après Barcelone – Naples : "Ce n’est pas le Barça d’avant qui marque à la moindre occasion"

Dries Mertens a dû se contenter d’une quinzaine de minutes de jeu jeudi soir au Camp Nou lors du barrage aller d’Europa League entre le FC Barcelone et le Napoli (1-1). Monté au jeu à la 79e à la place de Victor Osimhen – qui lui barre la route à la pointe de l’attaque napolitaine – le Diable rouge n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer alors que son équipe souffrait face aux offensives d’un Barça, entreprenant mais maladroit.

"Quand on ne reçoit qu’une dizaine de minutes de jeu, il faut tout donner. Il faut essayer d’aider l’équipe, de la faire monter un peu. Mais ce n’était pas facile car Barcelone jouait bien entre les lignes et trouvait très bien les espaces. On a eu du mal à sortir en deuxième période", a constaté Mertens au micro de la RTBF après la rencontre.

Même si les Catalans ont largement dominé les débats, Mertens et les siens nourrissent quelques regrets. "Ce n’était pas notre meilleur match mais on a raté trop d’opportunités car on ratait nos passes. C’était très difficile face à leur pressing mais si on était parvenus à mieux sortir de cette pression, il y avait des espaces derrière", a expliqué Mertens avant de donner son avis sur ce 'nouveau Barça'.

"On voit que le Barça a toujours ce jeu et ses qualités. Y compris avec les jeunes qui prestent malgré le manque d’expérience. Ça se voit que ce n’est pas le Barça d’avant qui a une occasion et marque. Maintenant, les Barcelonais ont besoin plus d’occasions. Mais ils ont bien joué et ils nous ont mis en difficulté."