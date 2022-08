Dries Mertens accueilli en héros à Istanbul par les fans de Galatasaray

Après avoir dit au revoir aux bouillants supporters napolitains avec lesquels il avait tissé des liens hors pair, Dries Mertens a rencontré son nouveau public pour la toute première fois. Et on peut dire que les fans de Galatasaray savent recevoir !

Débarqué ce samedi soir du côté de la capitale turque pour officialiser tout prochainement son transfert, Dries Mertens était attendu à Istanbul par des dizaines de fans qui ont craqué des fumigènes autour du véhicule dans lequel il se trouvait, entonnant des chants en turc. On voit aussi le Diable avec Luca Torreira (qui arrive aussi au club), tous deux avec une écharpe aux couleurs du Gala qui sont accueillis avec des chants particulièrement impressionnants.

Les supporters de Galatasaray sont connus pour être de fervents fans de leur équipe et de certains joueurs. Ce n’est pas rare de voir ce genre d’images à l’arrivée de nouveaux joueurs. Voilà qui devrait plaire à Dries, habitué aux ambiances incandescentes de Naples.

Si le transfert de Mertens à Galatasaray ne fait plus aucun doute et la mise en scène réalisée ce samedi sur les réseaux sociaux du club, on attend toujours l’officialisation dans les prochaines heures.