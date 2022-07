Dries Mertens, à jamais dans la légende de Naples

"Grazie Dries". Ce samedi, Naples a annoncé dans un tweet laconique sa rupture avec Dries Mertens. L’histoire d’amour entre le Diable Rouge et le club italien aura donc duré 9 ans. Neuf saisons durant lesquelles "Ciro" aura fait rêver un peuple napolitain qui l’a adopté pour la vie.

Formé à Louvain, où il s’entraîne d’ailleurs en ce moment le temps de trouver un nouveau club, Dries Mertens fait ses dents en troisième division belge, au SC Eendracht, et s’exile aux Pays-Bas à l’âge de 19 ans. Le Belge passe sept années chez nos voisins néerlandais avant de s’envoler pour l’Italie en 2013. Le 24 juin, Mertens signe son "contrat de mariage" avec Napoli.

Il lui faudra dix petits matches pour ouvrir son compteur but avec les Partenopei. Le premier d’une (très) longue série. Il attend néanmoins la 16e journée du championnat pour marquer au Stade San Paolo (rebaptisé depuis Diego Armando Maradona, en hommage à la légende argentine), devant son public, face à un adversaire de choix : l’Inter Milan. Près de cinq mois plus tard, Mertens et son club remportent la Coupe d’Italie au nez et à la barbe de la Fiorentina, avec en prime un but du Diable (victoire 3-1). La même année, les Gli Azzurri repartent avec la Supercoupe d’Italie après une victoire aux tirs au but face à la Vieille Dame. Une première saison pleine pour "Ciro" qui aura inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives en 47 matches.