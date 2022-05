Dries De Bondt surprend le peloton et empoche la 18e étape du Giro

Incroyable Dries De Bondt ! Alors que la victoire semblait promise aux sprinteurs dans cette 18e étape du Giro, c’est finalement un coureur de l’échappée qui s’est imposé au terme d’un parcours long de 156 km entre Borgo Valsugana et Trévise. Dans un sprint à quatre, le Belge de 30 ans s’est montré le plus fort. Il a devancé l’Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma) et le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education Easy-Post). C’est la première victoire sur un Grand Tour pour l’ancien champion de Belgique.