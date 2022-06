Dries De Bondt perd ses lunettes fétiches et les récupère grâce à Twitter

Un peu désespéré, l’ancien champion de Belgique a lancé un appel sur Twitter, relayé par le compte de son équipe. Le message a rapidement trouvé un écho puisque quelques heures plus tard, on apprenait que De Bondt avait récupéré ses précieuses lunettes. "Tous les héros ne portent pas de capes", a tweeté la formation belge.



Le "gentil cycliste" a été récompensé pour sa bonne action puisqu’Alpecin Fenix avait promis "une récompense". Mais l’histoire ne dit pas ce qu’il a reçu.



De Bondt, 6e du classement général du Tour de Belgique, sera au départ de la 5e et dernière étape ce dimanche. Avec ou sans ses lunettes ?