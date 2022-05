Dribble dévastateur : Ousmane Dembélé envoie deux joueurs du Celta au sol

Paria il y a quelques mois, Ousmane Dembélé retrouve toutes ses sensations ses dernières semaines au FC Barcelone. Oubliées les blessures et la polémique sur son (futur) contrat, l’ailier français dynamite les défenses de Liga.



Contre le Celta Vigo, il a de nouveau été déterminant avec deux passes décisives. Il compte désormais 13 assists et trône en tête du classement des passeurs du Championnat d’Espagne. Avec seulement 20 matches au compteur !



Décisif, le Français formé à Rennes n’oublie pas d’être spectaculaire. En fin de première période face au Celta, il a régalé le Camp Nou. Sur une longue transversale, il enchaîne un bon contrôle et un dribble déroutant qui envoie deux adversaires (Franco Cervi et Thiago Galhardo) au sol.



Propulsés par un Ousmane Dembélé en feu, les Catalans ont marqué trois buts par Memphis Depay (30e) et Pierre-Emerick Aubameyang (41e, 48e) et se sont imposés 3-1. Le FC Barcelone s’accroche un peu plus à la deuxième place, sept points devant le Séville FC.



L’avenir de Dembélé, qui sera libre en juin, est toujours aussi flou. Mais cela ne semble pas le perturber. Avec ses prestations actuelles, il est en position de force.