DRH licenciée, secrétaire communale ff sur le départ, Molenbeek est dans la tourmente

Il y a un peu plus de deux mois, 5 hauts fonctionnaires de la commune de Molenbeek adressaient un courrier au collège des bourgmestre et échevins. Il y était question "d'éclats de voix, de comportements répétés d'irrévérence et d'attitudes coercitives" dans le chef du collège.

Depuis lors, bien loin d'un apaisement entre les protagonistes, le climat s'est encore détérioré. La bourgmestre a décidé de se séparer de la DRH de la commune, l'une des signataires du courrier au collège. Et désormais, c'est la secrétaire communale faisant fonction, Marijke Aelbrecht, qui jette l'éponge. A proprement parler, elle ne démissionne pas mais demande au collège de mettre fin à sa désignation en tant que secrétaire communale ad interim. Parmi les raison invoquées, "des développements récents montrent que des décisions sont prises par le Collège des Bourgmestre et Echevins sans tenir compte de ces dispositions légales : dossiers établis en dehors du Secrétaire FF ou non-respect d’avis donnés par la hiérarchie communale.

Il est à craindre que plus aucun membre du personnel ne soit encore à l’abri de caprices et autres règlements de compte du politique."

Marijke Aelbrecht poursuit : "le non-respect, par le collège échevinal, de l'autorité du Secrétaire ff et de ses collaborateurs directs et certaines décisions prises par des membres du collège ont conduit à l'impossibilité de faire fonctionner l'administration de manière normale et sereine. Elle est devenue ingérable".

Marijke Aelbrecht n'a pas souhaité répondre à nos questions, au nom du devoir de réserve des fonctionnaires. Catherine Moureaux n'a pas encore répondu à notre demande de réaction. C'est le sommet de l'administration communale de Molenbeek qui se trouve ainsi décapité.