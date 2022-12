Drew Barrymore n'offre pas de cadeaux de Noël à ses filles (mais elle a un autre plan)

Non, Drew Barrymore n’est pas dans le trip jouets sous le sapin mais ça ne fait pas d’elle pour autant une mère radine, au contraire !

La petite fille d’E.T. est depuis devenue la maman d’Olive, 10 ans, et Frankie, 8 ans. (Bravo pour les prénoms !). Et l’actrice de 47 ans a expliqué qu’elle préférait emmener ses enfants en voyage chaque année au moment de Noël plutôt que de leur offrir des cadeaux. Ce qu’elle veut, c’est créer avec elles des souvenirs mémorables :

" Je les emmène toujours en voyage à chaque Noël. Je ne leur offre pas de cadeaux, et je pense qu’à leur âge, elles n’aiment pas ça, mais je leur dis : 'Je pense que nous nous souviendrons de l’endroit, des photos et de l’expérience, et c’est ce que je veux vous offrir.' "

Drew a précisé que ses filles recevaient "plein de choses tout au long de l’année", et qu’elle n’était donc pas "une mère bizarre, stricte et froide !".

L’actrice est également la marraine de Frances Bean Cobain, la fille de Kurt Cobain et de Courtney Love, mais l'histoire ne dit pas si elle offre un cadeau à sa filleule !