" Dresscode orange " de rigueur : le secteur du monde de la nuit s’apprête enfin à rentrer dans la danse

CST avec trois doses, jauge et ventilation

Organisés en collectif et en fédération, les patrons de discothèque ont récemment mis la pression sur le gouvernement tant la situation était devenue intenable pour un secteur qui a été extrêmement impacté sur la durée. Le monde de la nuit était prêt à porter l’affaire devant le Conseil d’État, voire forcer une réouverture le 18 février prochain, si le comité de concertation n’offrait aucune perspective positive. Avec un baromètre favorable, les autorités politiques se sont mises d’accord sur la reprise des activités de ce secteur sous conditions.

Emmanuel Alessandro, qui fait partie d’un collectif qui a participé à de nombreuses discussions avec les autorités compétentes, s’apprête donc à suivre les mesures à la lettre : " Pour l’instant, on a les mesures qui ont été énoncées même si on n’a pas encore l’arrêté royal. Aujourd’hui, on ne parle plus d’autotest à l’entrée mais d’un CST avec trois doses. C’est la condition qui permettra à la clientèle d’entrer dans une discothèque. Donc, présentation d’un CST " trois doses " sauf revirement de situation d’ici l’arrêté royal. Ensuite, tout le personnel devra porter un masque. L’autre condition à respecter est une jauge de 70% de la clientèle. Donc le secteur va respecter les mesures comme il l’a toujours fait. On va respecter ce qu’on nous demande de faire à la lettre pour accueillir à nouveau nos clients en toute sécurité, en suivant le protocole énoncé par le Codeco, et donc l’arrêté royal qui va sortir cette semaine. Comme lors de la première réouverture, on respectera les règles qui nous seront dictées. "

Concernant les normes de ventilation, le secteur est toujours dans le flou : " On avait déjà fait des investissements. En termes de ventilation, c’est déjà en ordre pour moi comme pour la plupart de mes collègues. Si le comité de concertation indique une bonne ventilation, il n’y a pas à ma connaissance dans les mesures énoncées quelque chose de très précis. C’est un peu flou, mais on a déjà nos extracteurs d’air dans lesquels nous avons investi quand il l’avait demandé pour la première réouverture. On respectera les règles énoncées, et on ira encore plus loin comme le monde de la nuit l’a déjà fait. On fera les choses dans les règles de l’art, comme d’habitude. "

Lorenzo Serra, co-président de Brussels by Night, la fédération qui représente les acteurs du monde de la nuit bruxelloise déclarait vendredi dernier sur nos antennes que la question de la qualité de l’air était en cours : " On est en discussion avec le commissariat Corona depuis deux mois. Aujourd’hui, on demande à l’Etat fédéral de payer un monitoring du secteur parce qu’un club n’est pas l’autre. Certains, pour faire des transformations, devront demander un permis d’environnement, d’autres vont faire de la purification d’air. Donc, chaque club est unique et va demander une intervention spécifique. Le pire ennemi du clubbing, c’est la chaleur. Donc, c’est évident que tous les clubs ont des systèmes de ventilation hyper efficaces et qu’on ne craint pas grand-chose dans un club. "