Dreamlight Valley : la version Disney des Sims et Animal Crossing

Vous êtes fan de l’univers Disney depuis toujours ? Vous aviez un doudou Mickey, des pantoufles Buzz l’Eclair, la version karaoké de "Ce rêve bleu" et vous rêviez de vivre à Disneyland ? Votre rêve deviendra bientôt réalité avec "Disney Dreamlight Valley", un nouveau jeu vidéo à la croisée des "Sims" et "Animal Crossing". Dans ce simulateur de vie, votre avatar évoluera dans un monde où les décors et personnages viennent des grands classiques de Disney et Pixar.

Dans la bande-annonce on vous promet de cuisiner avec Rémy, le rat de "Ratatouille", d’aller à la pêche avec Dingo, de naviguer aux côtés de Vaiana ou encore de frissonner devant la démoniaque Ursula de "La Petite Sirène". Le tout en composant vos tenues et déco grâce à un catalogue compilant les styles de vos héros et méchants préférés.