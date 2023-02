« Dreaming walls » : rencontre avec les derniers résidents du célèbre Chelsea Hôtel à New York

Fascinées depuis toujours par ce lieu mythique, les réalisatrices Amélie van Elmbt et Maya Duverdier sont parties à la rencontre de ces pensionnaires de longue date. Au début de ce chantier, cinquante et un résidents y habitaient toujours, au milieu des échafaudages, des câbles électriques et des ouvriers.

Parmi eux, Merle Lister, doyenne du Chelsea, une chorégraphe octogénaire. Armée de son déambulateur, c’est elle qui va nous guider dans la poussière de ce lieu où se mêlent mémoire et nouveaux espoirs créatifs. Elle rêve encore de chorégraphies et regarde avec crainte la transformation du lieu. Pendant que d’autres pensionnaires s’en réjouissent.

Aujourd’hui, le Chelsea Hôtel a bel et bien rouvert ses portes et est à présent un hôtel de luxe. Certains résidents sont décédés depuis la fin du tournage de ce film. L’histoire ne nous dit pas ce que sont devenus les autres. Ce que l’on sait, par contre, est que Dreaming Walls est leur mémoire pour toujours. Le Chelsea Hôtel d’antan n’est plus mais ce film est là pour nous rappeler son histoire.

Clin d’oeil films, Les Films de l’œil sauvage, Media International, Basalt Film & Momento Film