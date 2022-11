"Dreaming Walls : inside the Chelsea Hotel" : vestige du New York d’avant-garde

Dans Entrez sans frapper, Jérôme Colin accueille Maya Duverdier et Amélie van Elmbt pour leur documentaire Dreaming Walls : Inside the Chelsea Hotel, qui sort ce 9 novembre.

Le Chelsea Hotel est l’un des hôtels les plus mythiques de New York. Construit en 1883, il a hébergé un grand nombre de stars tels que Mark Twain, Patti Smith, Janis Joplin, Bob Dylan, Marylin Monroe ou encore Leonard Cohen. Il était devenu un véritable lieu et emblème de la contre-culture des années 60.

En 2011, l’hôtel est racheté par des promoteurs souhaitant faire du bâtiment un hôtel de luxe. Durant les travaux, une cinquantaine d’artistes, la plupart âgées, continue d’y vivre et de créer au milieu des travaux. Ceux-ci occupent le rôle principal du documentaire. Maya Duverdier explique :

On s’est rendu compte que le Chelsea ce n’était pas que Patti Smith, Kerouac ou Janis Joplin, c’était aussi tout un foisonnement de gens qui vivent là depuis très longtemps dans l’ombre des grands noms et qui pourtant continuent aussi à créer.

A travers différents portraits, les deux réalisatrices dépeignent la passion de l’art qui anime les derniers résidents. Entre la chorégraphe octogénaire Merle Lister, le gourou Baba, la performeuse transgenre Rose Wood et les autres, tous se préparent au grand bouleversement.

La transition entre l’hôtel aux tarifs bon marché et le complexe luxueux qu’il est maintenant est drastique. Interrogée sur les conditions de vie des habitants, Amélie Van Elmbt répond :

Le Chelsea c’était tellement diversifié, il y avait des gens de toutes les classes sociales et origines. C’est cet échange ultra riche qui permettait aux artistes de se rencontrer qui a fait la diversité de l’hôtel. Maintenant il n’y aura plus que des artistes riches, ça va créer une espèce d’art uniformisé qui va être moins varié.

Le documentaire est co-produit par Martin Scorsese qu’Amélie Elmbt a eu le privilège de rencontrer durant un festival à New York. Le réalisateur américain a apporté son aide pour digitaliser les images d’archives du film.

Dreaming Walls : Inside the Chelsea Hotel sort ce mercredi dans de nombreuses salles en Belgique. Il est notamment en compétition nationale dans le cadre du Brussels Art Film Festival.