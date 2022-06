DreamHack : Esport, covoiturage et ban sur Fortnite

Heureusement, certains joueurs bannis ont pu récupérer leurs comptes rapidement pour continuer la compétition, mais ce n’est malheureusement pas le cas de tous les joueurs. BlastR ou encore Noa n’ont jamais récupéré leurs comptes et ont terminé la DreamHack sur le banc…

Pourtant, le partage de véhicule est connu depuis un moment déjà et n’avait jamais été puni de la sorte ! Un clip a même refait surface sur Twitter où l’on voit clairement plusieurs joueurs dans une même voiture en plein FNCS (la compétition la plus prestigieuse de Fortnite), le tout commenté et tweeté par le compte officiel de Fortnite Competitive.