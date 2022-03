Dream Widow : l’album de metal des Foo Fighters à écouter maintenant !

L’histoire du film Studio 666 s’inspire de l’enregistrement du 10e album des Foo Fighters dans un vieux manoir. Dans le film, Dave Grohl, "devient fou et tue tout son groupe en raison de différences créatives et finit par se suicider dans la maison".

Au cours du film, on apprend que des dizaines d’années auparavant, le groupe Dream Widow avait eu le même destin, juste après avoir enregistré un tout dernier album.

Et c’est donc l’album éponyme de Dream Widow qu’on peut découvrir dès aujourd’hui, avec une sortie physique prévue un peu plus tard cette année.

On avait déjà pu découvrir un peu plus tôt un nouveau titre, "March Of The Insane".

On sait que le leader des Foo Fighters apprécie les genres musicaux plus extrêmes : il y a près de 20 ans, il avait engagé des membres de Motörhead, Celtic Frost, Venom et d’autres pour créer un projet parallèle, Probot. Il avait aussi récemment expliqué que les sons "thrash metal" des années 80 de son enfance auront une grande influence sur cet album : "J’ai mes groupes préférés. Et vous entendrez ces influences dans "Lacrimus dei Ebrius" [un titre de 13 minutes joué dans le film] car dans ce long titre, j’ai lié quatre ou cinq sections ensemble. Certaines d’entre elles sonnent un peu comme du Trouble [pionniers du doom metal], du Corrosion of Conformity et aussi du Kyuss."