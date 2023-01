Drea Dury : "Avant l’été, je vais vous lâcher un EP"

Chez Maxi et FK, Drea Dury est revenue sur son tout dernier titre "Lick" et surtout le clip qui va avec, sorti il y a deux semaines et qui comptabilise déjà 225.000 vues.

Un clip sensuel et sexy et pour lequel la chanteuse s’est beaucoup entraînée, pendant plus de deux mois. "Je voulais faire un clip où je dansais et Anissa qui travaille avec moi m’a dit tu danses bien mais il faut t’encadrer. J’avais vu le clip de Shay de "DA" et j’ai trop kiffé. J’ai vu que Nicolas Huchard avait fait sa chorégraphie, je l’ai contacté et je lui ai expliqué mon délire. Il a accepté de travailler avec moi. On s’est rencontré à Paris", explique l’artiste.

C’est un clip où le délire, c’est celui d’une jeune fille qui est juste seule chez elle et qui a envie de lâcher prise. Dans une petite cuisine, avec une chorégraphie sportive et bien intense. "C’était deux mois d’un entraînement bien intense. Je m’entraînais tous les jours. Du coup j’ai eu l’idée d’en filmer un petit teaser", indique-t-elle. "J’imaginais être dans la cuisine en mode le film "flashdance", avec le son "Maniac," je voulais reproduire ce moment […] ce moment où tu es seule et tu veux tout lâcher".

A la fin du clip, on voit la grand-mère de Drea qui apparaît dans le salon. Mais ce n’est pas tout. La chanteuse y glisse également un petit indice. Et il faut être à l’affût comme notre duo de choc Maxi et FK pour le remarquer. Et oui, Drea dévoile le nom de son prochain projet. Il s’appellera "Palmera Nights". "Avant l’été, je vais vous lâcher un avant-goût. Ce ne sera pas un album, ce sera un EP", dévoila Drea au micro de "C’est quoi les bails ?".

Remarques sexistes ?

Drea Dury est également revenu sur certaines remarques que l’on trouve parfois sous son clip. Les commentaires qui ne sont pas toujours bienveillants.

La vulgarité, c’est une attitude, ce n’est pas ce que tu fais

Qu’on se rassure, les critiques sont très majoritairement positives en encense le travail de l’artiste. Mais comment réagir quand on prend le parti de la sensualité et que certains estiment avoir leur mot à dire ? Pour Drea pas besoin d’en faire une affaire d’Etat.

La chanteuse féministe engagée répond simplement : "On ne va pas mentir, avec mon équipe on savait que cela pouvait arriver à la sortie du clip, mais les gens n’ont qu’à apprendre à me connaître. La vulgarité, c’est une attitude, ce n’est pas ce que tu fais". Et finalement, pour Drea, "le mal est dans les yeux de celui qui le regarde ! Je dis ça souvent entre amies. Mais vous savez, je peux m’habiller en over size, comme porter des choses plus petites, mais je viens aussi d’un pays où être en bikini c’est normal. Si on ouvre internet, on découvre le monde tous les jours", pointe ironiquement la chanteuse.

Je pourrais kicker fort

Mais revenons au cœur de ce pourquoi Drea est chez Tarmac ce lundi : la musique. D’ailleurs, elle vient de réaliser chez nous une performance live qui met la barre très haut pour cette semaine de la musique belge. Peut-être grâce aux petits objets porte-bonheur que sa maman lui donne et qui garnissent son portefeuille.