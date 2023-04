Draps, serviettes, couvertures : du linge de maison upcyclé en vêtements de luxe

Un manteau en couvertures, un sweat en serviettes éponge, une jupe en nappes : le textile de maison en fin de vie est désormais revalorisé en pièces de prêt-à-porter haut de gamme.

Nombreuses sont les marques qui proposent aujourd’hui des capsules ou gammes de produits en linge de maison upcyclé, mais le label suédois Rave Review a inscrit cette pratique dans son ADN, faisant figure de pionnier en la matière.

On ne présente plus l’upcycling, pratique qui consiste à donner une plus-value à un objet voué à finir à la poubelle. A la clé, un double enjeu : réduire les montagnes de déchets qui s’accumulent à travers le monde, et diminuer au maximum le recours à de nouvelles ressources.