Drame du chapiteau de Péronnes : 4 personnes devant la chambre du conseil ce matin

Première comparution en chambre du conseil ce mardi matin pour les quatre suspects arrêtés ce jeudi 27 juillet suite à une perquisition au sein du club de motards des Hells Angels, à Leuze-en-Hainaut.

Cela concerne l’agression, d’une rare violence, commise à Péronnes (Antoing) lors d’une fête sous chapiteau. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, un homme a été tabassé à coups de marteau ; un autre est décédé après avoir été percuté par un véhicule.

Ce mardi matin, donc, quatre personnes comparaissaient devant la chambre du conseil qui doit décider de leur maintien ou pas en détention. Toutes ces personnes sont donc liées de près ou de loin à la bande des Hells Angels.

A ce stade, elles sont inculpées de meurtre et de tentative de meurtre. Certaines d’entre elles contestent toute participation aux faits. L’un des inculpés, arrêté sur base d’une dénonciation anonyme, nie d’ailleurs formellement sa présence sur place le soir du drame. On saura cet après-midi s’il existe suffisamment d’éléments pour le maintenir en détention. Selon son avocat, cet inculpé ne fait pas partie des Hells, mais d’un club de motard "ami".

D'autres arrestations à venir?

On le comprend, l’enquête n’est pas finie. Certains éléments (comme la téléphonie, l’analyse de certaines images de vidéosurveillance, des caméras des autoroutes, l’identification de témoins de la scène) doivent encore être vérifiés. Ces éléments pourraient conduire à d’autres arrestations. Les qualifications ne sont pas, elles non plus définitives. Actuellement, la juge d’instruction n’a pas retenu la préméditation (meurtre et tentative de meurtre, et non pas assassinat).

La chambre rendra son ordonnance cet après-midi, sur le maintien en détention -ou non- des quatre suspects.