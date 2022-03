Drame de Strépy-Braquegnies : "Ce film d'horreur tourne en boucle dans ma tête", témoignent les victimes traumatisées psychologiquement

Fabrice Helin, lui, souffre de plusieurs fractures, d'hématomes et de commotion. Mais le plus douloureux c’est d’accepter qu’il soit encore là alors que de nombreux amis et camarades sont décédés : "J'ai tout le temps envie de pleurer, je suis triste. Je pense à mes amis qui ne sont plus là, aux autres qui sont encore à l'hôpital".

Je suis marqué à vie... Je n'oublierai jamais!

Incapable de se lever, son médecin lui a prescrit au moins six semaines de convalescence.

Si ses blessures physiques sont désormais pansées, reste le plus compliqué : soigner ses blessures psychologiques.