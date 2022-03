Drame de Strépy-Bracquenies : qu’est-ce que l’ordinateur de la voiture peut révéler aux enquêteurs ?

Et si cela à l’air simple au premier abord, "dans la pratique, c’est très compliqué", précise Dominique Duysinx. Car il faut "trifouiller dans le logiciel" et rechercher des données parmi une "masse de données qui n’est pas forcément classée".

Une fois ces données extraites, il faut ensuite les "analyser et essayer de les lier aux éléments concrets, à ce qui s’est passé. D’un point de vue technique c’est très pointu !"

Une analyse qui peut prendre du temps

Cela demande aussi pas mal de temps. Il faut d’abord trouver le matériel spécifique au véhicule pour extraire les données (on fait pour cela souvent appel au constructeur, un concessionnaire). Ensuite, "une fois qu’on l’a, interroger le véhicule, cela prend une ou deux heures. L’interpréter, cela peut prendre quelques jours".

Mais cela pourrait être plus facile à l’avenir. A partir de juillet 2022, toutes les nouvelles voitures circulant en Europe devront être équipées d’un système EDR (Events Data Record). Cette fois, il s’agira d’une véritable boîte noire qui permettra d’enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident un peu avant, pendant et immédiatement après une collision.

En attendant, nul ne doute que cette expertise donnera tout de même un éclairage supplémentaire aux enquêteurs chargés de comprendre ce qu’il s’est réellement passé dimanche dernier alors que la juge d’instruction en charge du dossier a inculpé Paolo F. d’homicide involontaire résultant d’un accident de la route et de coups et blessures involontaires résultant d’un accident de la route.