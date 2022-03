Drame de Strépy-Bracquenies : qu’a-t-on appris lors de la conférence de presse du parquet ?

Après le drame qui a coûté la vie à six personnes au carnaval de Strépy-Bracquegnies, une conférence de presse a été organisée ce mardi à 10 heures, au cours de laquelle Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi a confirmé que Paolo F., qui conduisait le véhicule impliqué dans les faits qui se sont passés ce dimanche, avait été inculpé d’homicide involontaire résultant d’un accident de la route et de coups et blessures involontaires résultant d’un accident de la route.

Ces infractions sont punies par le code pénal de respectivement 3 mois à 5 ans d'emprisonnement et de 8 jours à un an d'emprisonnement.

Au cours de l’interrogatoire, il a reconnu avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée dans la rue des Canadiens (90 km/h à un endroit où elle est limitée à 50 km/h) et avoir été surpris par le groupe de Gilles. Il a expliqué avoir poursuivi sa route sur plusieurs centaines de mètres en raison de l’état de choc dans lequel il se trouvait. Il a été placé sous mandat d’arrêt. La qualification de l’inculpation est provisoire et peut évoluer.