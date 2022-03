Drame de Strépy-Bracquegnies : une semaine après, de La Louvière à Tilff, le carnaval reprend ses droits

Dans l'entité louviéroise, quasiment tous les ramassages ont une voiture suiveuse avec gyrophare, ce qui était loin d'être le cas avant. On sent que les signaleurs prennent leur rôle très au sérieux. Parmi les suiveurs, le drame de Bracquegnies est certes dans toutes les conversations mais dès le deuxième arrêt, l'insouciance semble reprendre le dessus, et la joie de se retrouver après si longtemps prend le pas sur la peur. À Tilff, sur les hauteurs de Liège, l'accès au carnaval à été sécurisé avec des blocs de béton.