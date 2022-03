Drame de Strépy-Bracquegnies : un profond recueillement aux funérailles de trois victimes, membres de la famille Imperiale

Ce vendredi se tiennent les premières funérailles des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies. Trois personnes de la même famille sont inhumées : Michelina Imperiale, son mari Mario Cascarano et son frère Salvatore Imperiale. Des funérailles religieuses célébrées en l’église Saint-Antoine de Bouvy, où des centaines de personnes se sont rassemblées dès 8h30 ce matin, afin de leur rendre hommage. Les têtes sont baissées, la foule est très silencieuse alors qu’arrivent les corbillards, recouverts d’une multitude de gerbes et de bouquets de fleurs. L’émotion est très forte.

Salvatore Imperiale travaillait au rayon jardinage de l’hypermarché Cora, où il était délégué syndical. Sa sœur Michelina travaillait auprès de la direction financière du CPAS de la ville de La Louvière. Mario Cascarano travaillait à l’usine Barry Callebaut (anciennement Côte d’Or) à Hal.

Les habitants de Strepy-Bracquegnies sont en deuil et solidaires de cette famille très durement touchée par le drame. Les funérailles des trois autres victimes auront lieu samedi, pour Frederic Cicero et Fred d’Andrea, et lundi pour Laure Gara.