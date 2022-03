Drame de Strépy-Bracquegnies : un échevin blessé témoigne, "on est toujours dans l’expectative et dans la peur"

L’incompréhension domine au lendemain du drame qui a fait six morts et près d’une quarantaine de blessés au Carnaval de Strépy-Bracquegnies. Parmi les blessés se trouvait Antonio Gava l’échevin et habitant de la ville de La Louvière. S’il sait qu’il s’en sort bien, ce dernier a encore du mal à réaliser ce qu’il a vécu.

"Je ne sais pas expliquer… cela s’est passé sur quelques secondes", essaie de se souvenir Antonio Gava. "Il y a eu un premier impact, des cris… Je me suis à peine retourné et j’ai été projeté par la voiture qui est venu me percuter sur la gauche."