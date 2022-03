Drame de Strépy-Bracquegnies : un des deux passagers avait déjà été condamné pour des faits de roulage en 2017

L’enquête avance après le drame qui a fait six morts et dix blessés graves au Carnaval de Strépy-Bracquegnies ce dimanche. Un des deux passagers était déjà connu de la justice et avait déjà été condamné pour des faits de roulage en 2017.

"Je confirme qu’un des deux a déjà été condamné pour des faits de roulage en 2017. Etant entendu que je ne peux pas dire aujourd’hui s’il s’agit du passager ou du conducteur", confirme Damien Verheyen, substitut du procureur du roi de Mons.

Les faits de roulage concernent les excès de vitesse, l’alcoolémie ou n’importe quelle autre infraction au Code de la route.