Drame de Strépy-Bracquegnies : qu’est-ce qu’un système anti-collision et quelles sont ses limites ?

Ce système, "on le retrouve dans toutes les voitures récentes", nous explique Dominique Duysinx, expert automobile et en accidentologie.

Qu’est-ce qu’un système anti-collision et comment cela fonctionne ?

Concrètement, il s’agit d’un système "front assist". Autrement dit, un système de freinage automatique basé sur "une caméra LiDAR qui se trouve à l’avant du véhicule". Une caméra basée sur une méthode de télédétection et de télémétrie semblable à un radar. Un système d’onde, émettant des impulsions de lumière infrarouge, qui permet d'"inspecter ce qu’il se passe devant le véhicule" et de prévenir le conducteur en cas d’obstacle (un piéton, un animal ou encore un véhicule), précise cet expert. Et "à un certain moment, quand on est vraiment très près, à 2-3 mètres, il va déclencher le freinage d’urgence et donc, freiner avec le maximum de possibilité de la voiture avec la limite de l’adhérence pour éviter la collision".

Et de donner en exemple : "Quand on est dans une circulation avec un véhicule devant nous et puis, le véhicule devant nous freine et bien, au dernier moment, il va freiner pour éviter la collision".

Un système qui a ses limites

Mais si cette BMW dispose effectivement d’un système anti-collision, pourquoi ne s’est-elle pas arrêtée à l’approche du groupe ?

Deux hypothèses :