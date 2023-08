Drame de Strépy-Bracquegnies : Paolo Falzone placé sous bracelet électronique

Paolo Falzone, le conducteur impliqué dans le drame de Strépy-Bracquegnies est placé sous bracelet électronique. Une décision de la juge d’instruction.

Cette surveillance sous bracelet ne signifie pas une libération mais bien une surveillance par bracelet électronique. Elle avait déjà été demandée à plusieurs reprises par l’avocat de Paolo Falzone. La chambre du conseil avait accédé à cette demande à plusieurs reprises mais le parquet avait à chaque fois fait appel. La chambre des mises en accusation avait alors cassé la décision de la chambre du Conseil mais cette fois aucun recours n’est possible.

Un délai trop long

Vincent Macq, le procureur du Roi de Mons explique cette décision : "Ce qui justifie cette décision du juge d’instruction, en tout cas dans sa motivation. Il vise la durée de la procédure et elle estime que l’enquête dure un délai qui est finalement supérieur au délai raisonnable pour justifier une détention préventive en prison. On attend encore un devoir dans le cadre de ce dossier qui est l’expertise automobile. Ça prend malheureusement plus de temps que ce que nous avions espéré. La juge d’instruction a donc considéré que ce temps-là ne justifie plus le maintien en détention préventive dans une prison. Mais par contre, elle a aussi considéré que Monsieur Falzone doit rester détenu".

Pas une libération

Car il insiste, ce placement sous bracelet ce n’est pas une libération : "On ne parle pas ici d’une libération de l’intéressé, on parle bien simplement d’une détention qui s’opère dans un dans un autre lieu. Je crois que c’est important. Évidemment, c’est moins lourd qu’une détention préventive en prison, ça, tout le monde en convient, mais ça reste une mesure privative de liberté. Cette mesure prise par le juge d’instruction, elle l’est en toute indépendance, mais c’est une mesure contre laquelle il n’y a pas de possibilité de recours de la part du ministère public".

Le 20 mars 2022, une BMW noire fonce sur un groupe de gilles au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Le bilan est très lourd : 6 morts et 30 victimes. Deux hommes étaient arrêtés dont Paolo Falzone, le conducteur de la voiture. Il serait un adepte de vitesse. En 2017, il s’était également vu retirer son permis de conduire et avait dû repasser une série d’examens classiques afin de le récupérer.

Paolo Falzone reste poursuivi pour le meurtre d’une des victimes de Strépy. Il est aussi poursuivi pour homicides involontaires en ce qui concerne 5 autres victimes.