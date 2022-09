Drame de Strépy-Bracquegnies : Paolo F. se filmait au volant juste avant l’accident

Le conducteur de la voiture qui a fauché un groupe de Gilles au Carnaval de Strépy-Bracquegnies, Paolo F., se filmait au volant du véhicule juste avant l’accident le 20 mars dernier. Le parquet a confirmé cette information de Sud Presse. Il n’est pas précisé ce que contient cette vidéo, ce que le conducteur a pu filmer, et le parquet ne confirme pas non plus l’effacement de la vidéo par le conducteur, évoqué par nos confrères. L'accident avait fait 6 victimes.

Paolo F. est inculpé de meurtre concernant une victime et d’homicide involontaire pour les cinq autres.

L’enquête continue, notamment en vue d’obtenir le rapport d’expert automobile afin de mieux comprendre les circonstances de l’accident.