Drame de Strépy-Bracquegnies : Paolo F. poursuivi pour meurtre

La Chambre du Conseil de Tournai s’est réunie ce vendredi et a requalifié les faits à l’encontre du chauffeur ayant percuté un cortège du carnaval à Strépy-Bracquegnies : Paolo F. est désormais poursuivi pour meurtre. Cela signifierait donc qu’il aurait eu l’intention de donner la mort et a pour conséquence qu’il risque des peines plus lourdes.

L’information, publiée sur le site de Sudinfo, a été confirmée par l’avocat du conducteur, Paolo F. L’avocat, Me Frank Discepoli fera appel de cette décision.

Le parquet de Tournai indique que les faits ont été requalifiés en meurtre pour une des 6 victimes, et plus en homicide involontaire. Cette requalification est provisoire et susceptible d’évoluer au fil de l’enquête, a précisé cette source.

Cette décision de la justice se base sur l’analyse de vidéos, l’étude des traces laissées au sol, les témoignages et les auditions.

Il a également été décidé que Paolo F. restait en prison encore deux mois supplémentaires.

Ce n’est pas la première fois que les faits sont requalifiés. Au départ poursuivi pour meurtre, Paolo F. a ensuite été poursuivi pour homicide involontaire en mars dernier. La justice revient donc sur sa décision et requalifie une partie des faits en meurtre.

Le 20 mars au carnaval de Strépy-Braquegnies, le conducteur était rentré avec sa voiture dans le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d’autres.

*Cet article a été modifié suite aux précisions du parquet, indiquant que les faits avaient été requalifiés en meurtre pour une des victimes (et non pour les 6 victimes comme nous le laissions entendre dans un premier temps)