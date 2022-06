Drame de Strépy-Bracquegnies : Paolo F, le conducteur de la BMW, reste en prison

La chambre des mises en accusation de Mons a décidé de maintenir Paolo F. en prison. Le conducteur présumé de la BMW qui a foncé dans la foule lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies comparaissait ce mardi après-midi à Mons.

Il y a deux semaines, à la demande de son avocat, Paolo F. avait obtenu d'être placé sous bracelet électronique devant la chambre du conseil de Tournai. Le parquet avait cependant décidé de faire appel de cette décision. L'appel étant suspensif, l'homme était retourné en prison en attendant l'arrêt de la chambre des mises en accusation de ce mardi.

Pour rappel, Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d’un accident de la route. Six personnes ont trouvé la mort lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars dernier.