Drame de Strépy-Bracquegnies: les deux occupants de la voiture inculpés, mais seul le chauffeur sous mandat d'arrêt

Deux jours après le drame ayant fait 6 morts et une dizaine de blessés, dont certains sont encore dans un état critique, les deux occupants de la voiture ayant renversé le groupe ont été inculpés, non pas de meurtre, comme les faits avaient été qualifiés dans un premier temps, mais pour homicide involontaire dans le chef du chauffeur, et non assistance à personne en danger dans le cas du passager.

Un seul aurait été placé sous mandat d'arrêt: le conducteur, Paolo F., originaire de l'entité louviéroise. C'est ce que nous a indiqué l'avocat de ce dernier après le très long interrogatoire du juge d'instruction lundi soir. Le passager aurait été lui laissé en liberté sous conditions.

Rappel de l'essentiel de l'information ce mardi :