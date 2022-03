Drame de Strépy-Bracquegnies : le point sur ce que l'on sait ce lundi

Les auteurs des faits, originaires de La Louvière et nés en 1988 et 1990 ont été entendus et interpellés par la police fédérale ce dimanche. Il s'agit de deux cousins qui revenaient de boîte de nuit avant les faits. La présence d'alcool est confirmée pour au moins l'un des deux passagers de la voiture. Un juge d'instruction a été saisi du chef de meurtre. Les deux personnes sont actuellement en détention préventive et devraient être présentées devant la Juge d'instruction dans le courant de l'après-midi.