Drame de Strépy-Bracquegnies : le Parquet fait le point sur la reconstitution

Les grands moyens ont été déployés, pour s'approcher au maximum des conditions dans lesquelles l'accident est survenu. Le drame avait eu lieu au petit matin, lors du ramassage des gilles. La reconstitution devait donc avoir lieu dans l'obscurité. Elle s'est déroulée entre 20h et 4h du matin. Le véhicule en cause, une BMW, a été amené sur les lieux. Plusieurs figurants ont pris part à la reconstitution. L'un d'eux a même été costumé en gille, pour faire ressortir les couleurs et apprécier les contrastes.

La juge d'instruction avait convié un grand nombre de personnes. Les deux inculpés, bien sûr: Paolo Falzone, le conducteur de la BMW, et son cousin, Nino. De nombreux policiers, enquêteurs, experts judiciaires étaient présents sur place. Près de 150 parties civiles assistaient à la reconstitution depuis un centre omnisports tout proche, par vidéo interposée, en compagnie de leurs avocats et soutenues par le service d'aide aux victimes. Du personnel des Maisons de justice et de la Croix-Rouge avait également été mobilisé. "J'ai été frappé par l'atmosphère très sereine dans laquelle s'est déroulée cette reconstitution", nous dira Vincent Macq, le Procureur du Roi de Mons. "Je n'en doute pas, cela a dû être très difficile pour les victimes, les parties civiles. Mais tout s'est déroulé dans une grande sérénité, avec l'aide du personnel d'encadrement. Dans un climat de solidarité. Presque toutes les personnes sont restées jusque la fin de la reconstitution, 4 heures du matin..." 9 témoins se sont rendus sur les lieux, dans une atmosphère pesante.