Deux jours après le drame, les deux occupants de la voiture ayant foncé dans la foule ont été inculpés. Seul le conducteur, Paolo F., originaire de l'entité louviéroise, a été placé sous mandat d'arrêt. Le passager, Antonino F., a été libéré sous conditions.

Le premier est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route, alors que le second a été inculpé de non-assistance à personne en danger.