Drame de Strépy-Bracquegnies : la reconstitution des faits s'est tenue sur place

Le but de la reconstitution est donc d’y voir plus clair mais aussi de confronter les déclarations de Paolo Falzone – poursuivi pour meurtre d’une des six victimes et homicides involontaires pour les cinq autres – et de Nino – poursuivi lui pour non-assistance à personne en danger — aux éléments factuels du dossier. Les traces de freinage sur la voirie, les images des caméras de vidéosurveillance et les auditions des témoins.

Jusqu’à aujourd’hui, les versions des deux accusés diffèrent. Jusqu’à présent, Nino, le passager de la voiture affirme qu’il dormait au moment des faits. Paolo Falzone, le conducteur, affirme, lui, qu’il était en train de discuter avec le passager.

L’un des éléments qui devrait faire l’objet d’une attention particulière c’est le déroulé de faits autour du décès du gille Frédéric d’Andréa. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui Paolo Falzone est poursuivi pour le meurtre de Frédéric d’Andrea. Le but de la reconstitution est donc de comprendre quel a été l’attitude du conducteur au moment de percuter le gille.